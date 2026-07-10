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İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI 2026 | Hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sonuçlarının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. İstanbul'daki Anadolu liselerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve veliler, okulların taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri, 2026 tercih döneminde adaylara önemli bir rehber olacak. Peki, İstanbul Anadolu liseleri hangi taban puanları ve yüzdelik dilimlerle öğrenci aldı?

Ekonomist
Ekonomist
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI 2026 | Hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci alıyor?

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin tercih mesaisi başladı. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, özellikle İstanbul'daki Anadolu liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine odaklandı. Geçen yılın yerleştirme verileri, 2026 tercih döneminde okul seçimi yapacak öğrenciler için önemli bir referans niteliği taşıyor. 

Peki, İstanbul Anadolu liseleri 2026 taban puanları kaç? Hangi Anadolu lisesi hangi yüzdelik dilimle öğrenci aldı?

1 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Şehremini Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce465.2601,93
Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca464.5542,45
Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce462.2832,27
Kartal Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.9992,84
Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.9622,36
Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.3612,68
İstanbul Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca459.0633,54
Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce456.9382,54
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca452.3233,51
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi4 yılİngilizce452.0453,25
Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce450.0633,52

2 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Şehremini Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce465.2601,93
Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca464.5542,45
Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce462.2832,27
Kartal Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.9992,84
Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.9622,36
Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce459.3612,68
İstanbul Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca459.0633,54
Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce456.9382,54
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca452.3233,51
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi4 yılİngilizce452.0453,25
Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce450.0633,52

3 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi4 yılAlmanca449.1194,12
İstanbul Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce449.0953,50
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce446.9123,50
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce446.7343,87
Yeşilköy Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce446.6713,60
Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi4 yılİngilizce446.0064,25
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi4 yılİngilizce443.8704,13
Kadir Has Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce441.4684,85
Suat Terimer Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce439.6345,09
Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce438.9044,94
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi4 yılİngilizce438.1004,81
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca438.0475,50
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi4 yılİngilizce436.4204,81
Eyüpsultan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce434.2425,43
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi4 yılİngilizce434.1346,38
İstanbul Üsküdar Lisesi4 yılİngilizce433.5335,63
Adile Mermerci Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce432.8885,64
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi4 yılİngilizce431.7875,92
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce431.2035,41

4 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Pendik Fatih Anadolu Lisesi4 yılİngilizce431.1525,94
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi4 yılİngilizce430.3755,80
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi4 yılİngilizce428.6936,04
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi4 yılİngilizce426.5006,45
Şişli Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce425.4077,26
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi4 yılİngilizce425.3056,48
Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca424.8257,38
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi4 yılİngilizce423.3557,29
Habire Yahşi Anadolu Lisesi4 yılİngilizce422.1987,53
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi4 yılİngilizce421.8667,51
Alev Alatlı Anadolu Lisesi4 yılİngilizce419.1618,36
Dede Korkut Anadolu Lisesi4 yılİngilizce418.5977,54
Özden Cengiz Anadolu Lisesi4 yılİngilizce418.4258,47
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca417.1388,93
Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce416.1878,17
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi4 yılİngilizce415.9638,77
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce415.1678,31
Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce414.5257,90
Gazi Anadolu Lisesi4 yılİngilizce413.1657,78
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi4 yılİngilizce412.9208,71
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi4 yılİngilizce411.8378,98

5 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları

İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce410.6139,89
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi4 yılİngilizce410.5648,93
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi4 yılİngilizce410.3758,58
Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca409.9328,69
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi4 yılİngilizce408.7209,51
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi4 yılİngilizce408.2439,40
Beyoğlu Anadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce406.5379,55
Aziz Sancar Anadolu Lisesi4 yılİngilizce405.78310,35
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi4 yılİngilizce405.5119,62
Mevlana Anadolu Lisesi4 yılİngilizce403.8069,60
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce403.2429,73
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce401.57010,75
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi4 yılİngilizce400.33510,13
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi4 yılİngilizce399.69010,41
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi4 yılİngilizce396.85311,31
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi4 yılİngilizce396.38511,18
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi4 yılİngilizce395.44811,09
Çamlıca Kız Lisesi4 yılİngilizce393.47112,07
Çatalca Anadolu Lisesi4 yılİngilizce393.38411,47
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi4 yılİngilizce390.10811,93
Cumhuriyet Anadolu Lisesi4 yılİngilizce389.39211,88
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi4 yılİngilizce387.79311,74
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi4 yılİngilizce386.80012,28
Kandilli Kız Lisesi4 yılİngilizce383.76413,67
Erenköy Kız Lisesi4 yılİngilizce381.50213,99
Ali Akkanat Anadolu Lisesi4 yılİngilizce368.67714,34
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