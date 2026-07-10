ANKARA ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2026: Hangi okul kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıkları hız kazanırken, Ankara'daki Anadolu liselerinde eğitim almayı hedefleyen öğrenciler taban puanları ile yüzdelik dilimleri mercek altına aldı.
Tercih döneminde doğru listeyi oluşturmak isteyen adaylar, geçen yılın yerleştirme verilerini yakından inceliyor. Peki, Ankara'da hangi Anadolu lisesi kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti? İşte okul okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
1 Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları
|Okul Adı
|İlçe
|Öğretim Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Atatürk Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|481,731
|%0,91
|Ankara Atatürk Lisesi
|Çankaya
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|462,680
|%2,46
|Gazi Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|462,452
|%2,72
|Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|461,488
|%3,03
|Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|457,812
|%3,49
|Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|456,255
|%3,30
|Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|454,337
|%4,04
|Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|451,997
|%4,20
|Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|Almanca
|450,779
|%4,29
|Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|449,255
|%4,29
|Ayrancı Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|443,285
|%5,31
|Betül Can Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|436,562
|%6,17
|Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|436,025
|%6,47
|Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|435,335
|%6,15
2 Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları
|Okul Adı
|İlçe
|Öğretim Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|433,500
|%6,88
|Ümitköy Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|432,214
|%7,23
|Ayrancı Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|Çince
|432,015
|%7,16
|Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|430,969
|%7,04
|Ankara Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|429,331
|%7,14
|Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|429,002
|%7,23
|Fatih Anadolu Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|423,575
|%8,47
|Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|420,045
|%8,92
|Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|418,192
|%8,85
|Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi
|Pursaklar
|4 yıl
|İngilizce
|416,247
|%8,74
|Gazi Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|416,166
|%9,65
|Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|411,306
|%10,25
|Çağıbey Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|405,837
|%11,45
|Piri Reis Anadolu Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|402,246
|%13,11
|Başkent Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|395,960
|%13,32
|Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|381,898
|%15,97
|Polatlı Anadolu Lisesi
|Polatlı
|4 yıl
|İngilizce
|365,508
|%16,97
|Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Çubuk
|4 yıl
|İngilizce
|344,265
|%19,90
|Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Akyurt
|4 yıl
|İngilizce
|342,492
|%23,21
|Gazi Şahin Anadolu Lisesi
|Elmadağ
|4 yıl
|İngilizce
|324,603
|%25,60