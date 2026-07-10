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  • ANKARA ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2026: Hangi okul kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti?

ANKARA ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2026: Hangi okul kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti?

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecine hazırlanan öğrenciler ve veliler, Ankara Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar için geçen yılın yerleştirme sonuçları önemli bir referans niteliği taşıyor. Peki, Ankara Anadolu liseleri 2026 taban puanları kaç? Hangi Anadolu lisesi hangi yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti? İşte Ankara Anadolu liselerinin güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

Ekonomist
Ekonomist
ANKARA ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2026: Hangi okul kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıkları hız kazanırken, Ankara'daki Anadolu liselerinde eğitim almayı hedefleyen öğrenciler taban puanları ile yüzdelik dilimleri mercek altına aldı. 

Tercih döneminde doğru listeyi oluşturmak isteyen adaylar, geçen yılın yerleştirme verilerini yakından inceliyor. Peki, Ankara'da hangi Anadolu lisesi kaç puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul etti? İşte okul okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

1 Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları

Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıİlçeÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Atatürk Anadolu LisesiYenimahalle4 yılİngilizce481,731%0,91
Ankara Atatürk LisesiÇankayaHazırlık + 4 yılİngilizce462,680%2,46
Gazi Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce462,452%2,72
Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce461,488%3,03
Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce457,812%3,49
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiEtimesgut4 yılİngilizce456,255%3,30
Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce454,337%4,04
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiYenimahalle4 yılİngilizce451,997%4,20
Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiÇankaya4 yılAlmanca450,779%4,29
Vecihi Hürkuş Anadolu LisesiKeçiören4 yılİngilizce449,255%4,29
Ayrancı Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce443,285%5,31
Betül Can Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce436,562%6,17
Mustafa Azmi Doğan Anadolu LisesiYenimahalle4 yılİngilizce436,025%6,47
Süleyman Demirel Anadolu LisesiSincan4 yılİngilizce435,335%6,15

2 Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları

Ankara Anadolu Lisesi Taban Puanları
Okul AdıİlçeÖğretim SüresiEğitim Dili2025 Taban Puanı2025 Yüzdelik Dilimi
Ayhan Sümer Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce433,500%6,88
Ümitköy Anadolu LisesiÇankaya4 yılİngilizce432,214%7,23
Ayrancı Anadolu LisesiÇankaya4 yılÇince432,015%7,16
Aydınlıkevler Anadolu LisesiKeçiören4 yılİngilizce430,969%7,04
Ankara LisesiAltındağ4 yılİngilizce429,331%7,14
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiEtimesgut4 yılİngilizce429,002%7,23
Fatih Anadolu LisesiSincan4 yılİngilizce423,575%8,47
Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiMamak4 yılİngilizce420,045%8,92
Gölbaşı Anadolu LisesiGölbaşı4 yılİngilizce418,192%8,85
Pursaklar Ayyıldız Anadolu LisesiPursaklar4 yılİngilizce416,247%8,74
Gazi LisesiAltındağ4 yılİngilizce416,166%9,65
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu LisesiKeçiören4 yılİngilizce411,306%10,25
Çağıbey Anadolu LisesiMamak4 yılİngilizce405,837%11,45
Piri Reis Anadolu LisesiAltındağ4 yılİngilizce402,246%13,11
Başkent Anadolu LisesiMamak4 yılİngilizce395,960%13,32
Sezai Karakoç Anadolu LisesiEtimesgut4 yılİngilizce381,898%15,97
Polatlı Anadolu LisesiPolatlı4 yılİngilizce365,508%16,97
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiÇubuk4 yılİngilizce344,265%19,90
Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiAkyurt4 yılİngilizce342,492%23,21
Gazi Şahin Anadolu LisesiElmadağ4 yılİngilizce324,603%25,60
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