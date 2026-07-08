Şa-Ra Enerji halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot düşer?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzında talep toplama 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için kişi başına düşecek lot sayısı toplam katılımcı sayısına göre değişecek. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise SARAE olacak.

Hisse fiyatı ne kadar?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz fiyatı/aralığı 70,00 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,02 olması bekleniyor.

Kaç lot dağıtacak?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 89.000.000 lot dağıtacak. Halka arzın 44.500.000 lotu sermaye artırımı, 35.600.000 lotu Şadi Türk’ün ortak satışı ve 8.900.000 lotu Hilkat Mor’un ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Olası lot dağılımı ise şu şekilde:

150 Bin katılım ~ 225 Lot (15.750 TL).

250 Bin katılım ~ 135 Lot (9.450 TL).

350 Bin katılım ~ 96 Lot (6.720 TL).

500 Bin katılım ~ 67 Lot (4.690 TL).

700 Bin katılım ~ 48 Lot (3.360 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 31 Lot (2.170 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 21 Lot (1.470 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 16 Lot (1.120 TL).

Katılım endeksine uygun mu?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.