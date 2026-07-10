İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 10 Temmuz 2026 | Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisini sürdürmesi ve su tüketiminin artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları yeniden gündemdeki yerini aldı.
Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel su seviyelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verileri yakından takip ediyor.
Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 10 Temmuz 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...
1 10 Temmuz 2026 İstanbul barajlarında son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ait İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı.
Buna göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranının yüzde 61,22 olarak ölçüldü.
2 İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranları
Elmalı Barajı: Yüzde 90,71
Ömerli Barajı: Yüzde 86,90
3 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu
Darlık Barajı: Yüzde 78,86
Alibey Barajı: Yüzde 57,93
4 10 Temmuz Terkos ve Kazandere Barajlarında son durum
Terkos Barajı: Yüzde 50,11
Kazandere Barajı: Yüzde 38,04
5 Büyükçekmece Barajı ve Papuçdere Barajı doluluk oranı
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,93
Papuçdere Barajı: Yüzde 34,27