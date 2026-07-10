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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 10 Temmuz 2026 | Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava ve yükselen su tüketimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. Kentin su kaynaklarındaki güncel durumu merak eden vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı son verileri araştırıyor Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ne? İşte 10 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajlarda son durum...

Ekonomist
Ekonomist
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 10 Temmuz 2026 | Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisini sürdürmesi ve su tüketiminin artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları yeniden gündemdeki yerini aldı.

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel su seviyelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verileri yakından takip ediyor. 

Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 10 Temmuz 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...

1 10 Temmuz 2026 İstanbul barajlarında son durum

10 Temmuz 2026 İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ait İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı. 

Buna göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranının yüzde 61,22 olarak ölçüldü.

2 İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranları

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranları

Elmalı Barajı: Yüzde 90,71

Ömerli Barajı: Yüzde 86,90

3 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu

Darlık Barajı: Yüzde 78,86

Alibey Barajı: Yüzde 57,93

4 10 Temmuz Terkos ve Kazandere Barajlarında son durum

10 Temmuz Terkos ve Kazandere Barajlarında son durum

Terkos Barajı: Yüzde 50,11

Kazandere Barajı: Yüzde 38,04

5 Büyükçekmece Barajı ve Papuçdere Barajı doluluk oranı

Büyükçekmece Barajı ve Papuçdere Barajı doluluk oranı

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,93

Papuçdere Barajı: Yüzde 34,27

6 10 Temmuz Sazlıdere Barajı ve Istrancalar Barajı doluluk oranı

10 Temmuz Sazlıdere Barajı ve Istrancalar Barajı doluluk oranı

Sazlıdere Barajı: Yüzde 36,62

Istrancalar Barajı: Yüzde 27
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