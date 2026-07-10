Bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı? İşte borsa, altın, dolar ve euroda son durum…

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti. Buna rağmen yatırım fonları arasında yüzde 1,20 getiri sağlayan kıymetli maden fonları, haftanın en fazla kazandıran fon kategorisi olarak öne çıktı.