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Bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı? İşte borsa, altın, dolar ve euroda son durum…

Bu hafta finansal piyasalarda dalgalı bir seyir yaşandı. Borsa İstanbul, altın ve yatırım fonları değer kaybederken, dolar ve euro yükselişini sürdürdü. Kıymetli maden fonları ise yatırım fonları arasında getirisiyle dikkat çekti. Peki, bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı? İşte borsa, altın, dolar ve euroda son durum…

Yatırım araçlarında haftalık performans tablosu belli oldu. Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftayı düşüşle tamamlarken, altın fiyatlarında da geri çekilme yaşandı. Döviz cephesinde ise dolar ve euro yükselişini sürdürürken, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi kıymetli maden fonları sağladı.

BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.053,48 ile 14.629,66 puan aralığında işlem gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybederek 14.321,19 puandan tamamladı.

2 Altın fiyatlarında gerileme yaşandı

Altın fiyatlarında gerileme yaşandı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,99 düşüşle 6 bin 205 liraya geriledi. Diğer altın türlerinde de benzer bir görünüm öne çıktı:

Cumhuriyet altını: Yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 lira

Çeyrek altın: Yüzde 3,02 gerileyerek 10 bin 180 lira.

3 Dolar ve euro yükselişini sürdürdü

Dolar ve euro yükselişini sürdürdü

Döviz piyasasında ise yukarı yönlü hareket devam etti. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,9860 liraya, euro ise yüzde 0,23 yükselerek 53,6940 liraya çıktı. 

 

4 Fon piyasasında kayıplar öne çıktı

Fon piyasasında kayıplar öne çıktı

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti. Buna rağmen yatırım fonları arasında yüzde 1,20 getiri sağlayan kıymetli maden fonları, haftanın en fazla kazandıran fon kategorisi olarak öne çıktı.

 

5 Haftanın yatırım özeti

Haftanın yatırım özeti

Haftalık performansa bakıldığında;

BIST 100: -%0,67

Gram altın: -%0,99

Cumhuriyet altını: -%3,90

Çeyrek altın: -%3,02

Dolar/TL: +%0,39

Euro/TL: +%0,23

Yatırım fonları: -%0,61

Emeklilik fonları: -%0,69

Haftanın genel görünümünde döviz kurları yükselişini sürdürürken, borsa ve altın tarafında satış baskısı öne çıktı. Yatırım fonlarında ise kıymetli maden fonları pozitif performansıyla dikkat çekti.

 
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