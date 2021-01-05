Türkiye’de bankacılık sektörü, 2020 dokuz aylık dönemde aktif, kredi ve mevduat tarafında yüzde 30’un üzerinde büyüme yakaladı. Yılın da yaklaşık bu oranlarda tamamlanması bekleniyor.

2021’de riskler var ama yüzde 15 civarı büyüme bekleniyor. Bankalar, yeni yılda da özellikle dijitale odaklanmış durumda.

2020 yılının ilk yarısında ekonomi politikasını belirleyen ana faktör pandemi oldu. Salgının ekonomik çerçevede olumsuz etkilerini sınırlandırmak için çok yönlü politikalar tasarlandı. Ülkelerin ekonomilerini kapattığı bu dönemde bankalar, bu politikaların uygulamasında çok önemli bir rol üstlendi.

Operasyon ve dijital altyapılarının sağladığı olanakları kullanan bankalar, sektörden beklenen hizmetleri karşılama konusunda gayret gösterdi. Kredi ve diğer bankacılık işlemleri kesintisiz sürdürüldü ve ödeme sistemleri sağlıklı çalıştırıldı.

Şirketlerin ve bireylerin acil likidite ve kaynak ihtiyaçları uygun olanaklarla karşılandı. Nakit akış döngüsünde aksaklık olmamasına çaba gösterildi.

Ötelemeler ve yapılandırmalar yoluyla ek süreler verildi, vadeler uzatıldı. Ancak göstergelerde yaşanan bozulmalar ve piyasalardaki dalgalanmalar sonrasında ekonomi yönetimi değişirken, politikalarda da sıkılaştırma eğilimine gidildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.