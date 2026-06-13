BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.06.2026)

Endeks Ortalamalarında

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 69.48 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 61.16 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.78 yükselişle 13,938 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 303 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 157.35 milyar TL olarak gerçekleşti.

RSI göstergesi 49.15 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.94 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 13,785 ve 13,631 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,109 ve 14,280 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.22 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Alıcılar güçlü

95.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 111.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 107 seviyesinin altına kayması halinde ise 99.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 99.00-94.00

Satım aralığı: 111.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Arçelik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

104.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 100.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 102.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 105.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 100.00-98.50

Satım aralığı: 105.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Aselsan



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 356 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 387.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 350.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 350.00-332.50

Satım aralığı: 387.50-387.50

Endeks Ağırlığı (%): 10.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.377 puan arttı.



Çan2 Termik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.39 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.39-1.36

Satım aralığı: 1.55-1.65

Endeks Ağırlığı (%): 0.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 77.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 77.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 85.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 77.50-76.50

Satım aralığı: 81.00-87.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Çimsa



İzlenmeli

48.22 - 50.85 aralığında hareket eden hisse 50.1 seviyesinin altında kapanışlarda 48.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 51.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48.00-47.50

Satım aralığı: 51.50-52.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Hektaş



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.74 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.14 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.74-3.62

Satım aralığı: 4.14-4.44

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



İş Bankası (C)



Alıcılar güçlü

13.03 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 15.12 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 14.31 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.60-13.20

Satım aralığı: 14.40-13.80

Endeks Ağırlığı (%): 2.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.092 puan arttı.



Koç Holding



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

192.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 183.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 187.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 191.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 183.00-181.00

Satım aralığı: 191.00-198.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.072 puan azaldı.



Kardemir (D)



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 40.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 39.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 40.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.00-37.50

Satım aralığı: 40.00-41.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Kuyas Yatırım



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 70.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 79.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.00-61.50

Satım aralığı: 79.00-82.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.041 puan azaldı.



Oyak Çimento



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 20.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.26 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.80-19.50

Satım aralığı: 21.20-23.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 110.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 119.70 seviyesindeki dirence yönelebilir. 113.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 110.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-107.00

Satım aralığı: 114.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.082 puan arttı.



TAV Havalimanları



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 248.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 275 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 288.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 257.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 257.50-247.00

Satım aralığı: 275.00-287.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Turkcell



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 103.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 110.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 112.35 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 104.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 104.00-100.00

Satım aralığı: 107.00-111.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Güç kaybediyor

46.54 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 41.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 43.34 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :41.25-38.25

Satım aralığı: 45.00-43.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 31.06 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 34.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31.50-31.00

Satım aralığı: 33.00-32.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.