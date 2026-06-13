LGS saat kaçta bitiyor, Kaç dakika sürecek? 2026 LGS oturum saatleri ve mola süresi (MEB güncel bilgiler)

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav günü geldi çattı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8. sınıf öğrencileri içeride ter dökerken, okul kapılarında bekleyen anne, baba ve yakınları ise heyecanla sınav takvimini takip ediyor. Peki, LGS saat kaçta bitiyor? LGS kaç dakika sürecek? Oturumlar arasında verilecek mola kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan LGS sınav saatleri, oturum süreleri, soru sayıları ve veliler ile öğrencilerin bilmesi gereken tüm kritik detayları sizler için derledik.