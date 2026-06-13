LGS saat kaçta bitiyor, Kaç dakika sürecek? 2026 LGS oturum saatleri ve mola süresi (MEB güncel bilgiler)

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav günü geldi çattı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8. sınıf öğrencileri içeride ter dökerken, okul kapılarında bekleyen anne, baba ve yakınları ise heyecanla sınav takvimini takip ediyor. Peki, LGS saat kaçta bitiyor? LGS kaç dakika sürecek? Oturumlar arasında verilecek mola kaç dakika?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan LGS sınav saatleri, oturum süreleri, soru sayıları ve veliler ile öğrencilerin bilmesi gereken tüm kritik detayları sizler için derledik.
1 2026 LGS ne zaman ve saat kaçta başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ilan ettiği sınav takvimine göre pazar günü yapılması planlanan sınav, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası maçı (Avustralya müsabakası) ile çakışması ve yaşanabilecek trafik, yüksek ses ile kutlama hareketliliğinin öğrencileri olumsuz etkilememesi adına 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı.
İki oturum şeklinde düzenlenen merkezi sınavın başlangıç saatleri şu şekildedir:
1. Oturum (Sözel Bölüm) Başlangıç Saati: 09.30
2. Oturum (Sayısal Bölüm) Başlangıç Saati: 11.30
2 LGS saat kaçta Bitiyor? kaç dakika sürecek?
LGS toplamda 2 oturum halinde yapılıyor ve öğrenciler toplamda 155 dakika boyunca sınavda kalıyor. Sınavın tam bitiş saati ve oturum detayları şu şekildedir:
1. Oturum (Sözel Bölüm) Detayları
Soru Sayısı: 50 soru (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil)
Verilen Süre: 75 dakika
Bitiş Saati: 10.45
2. Oturum (Sayısal Bölüm) Detayları
Soru Sayısı: 40 soru (Matematik ve Fen Bilimleri)
Verilen Süre: 80 dakika
Başlangıç Saati: 11.30
Bitiş Saati: 12.50
Önemli Bilgi: Tüm sınav süreci göz önüne alındığında, 2026 LGS saat 12.50 itibarıyla tamamen sona erecektir. Sınavda çocuğu olan veliler, saat 12.50'den itibaren öğrencilerini okul kapılarında karşılayabilirler.
3 LGS mola süresi kaç dakika? Öğrenciler bahçeye çıkabiliyor mu?
Birinci oturum ile ikinci oturum arasında öğrencilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermesi için bir ara veriliyor.
LGS mola süresi tam 45 dakikadır. (Saat 10.45 ile 11.30 arası)
Bu 45 dakikalık mola süresinde öğrenciler okul bahçesine çıkabiliyor, temiz hava alıp ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Velilerin bu süreçte öğrencilerin motivasyonunu düşürecek sınav soruları kritiğinden kaçınmaları, sadece moral desteği vermeleri uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
4 LGS sınav sonuçları ne <aman açıklanacak?
Sınavın tamamlanmasının ardından hem öğrencilerin hem de ailelerin gözü MEB'in sonuç açıklamasına çevrilecek. MEB takvimine göre, 13 Haziran'da yapılan LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Okul üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuç belgelerine "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.