Avrupa borsalarında ralli: ABD-İran arasındaki iyimser hava endeksleri yukarı taşıdı

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir öne çıktı. ABD ile İran arasında birkaç gün içinde anlaşma sağlanabileceğine yönelik açıklamalar, küresel piyasalardaki iyimserliği artırırken Avrupa'nın önde gelen endeksleri günü güçlü yükselişlerle tamamladı.

Stoxx Europe 600 yüzde 1,8 yükseldi

Kapanışta Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,8 artışla 632,73 puana yükseldi.

Ülke endekslerinde de dikkat çeken yükselişler yaşandı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 artışla 24.612,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,83 yükselerek 8.350,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 değer kazanarak 51.497,21 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 artarak 10.471,72 puana yükseldi.

Trump'ın İran açıklaması piyasalara moral verdi

Piyasalardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sürecinin son aşamaya geldiğini açıklaması etkili oldu.

Trump, anlaşma belgelerinin son halinin hazırlandığını belirterek sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini ifade etti. İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı sorusuna ise, "Anladığım kadarıyla cevap evet." yanıtını verdi.

İngiltere ekonomisi nisanda daraldı

Öte yandan açıklanan ekonomik veriler, İngiltere ekonomisinin nisan ayında aylık bazda yüzde 0,1 küçüldüğünü ortaya koydu. Buna karşın şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık süreçte ekonomi yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Veriler, ülke ekonomisinin Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez aylık bazda daralma yaşadığını gösterdi.

Almanya'da enflasyon beklentilere paralel geldi

Almanya'da mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yatay seyir izleyerek 1,158 seviyesinde işlem gördü