Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Açıklama şöyle:
Hitit'in mevcut müşterileri arasında yer alan Zimbabve'nin ulusal havayolu şirketi Air Zimbabwe, 8 Haziran 2026 itibarıyla Hitit'in Rezervasyon & Yolcu Hizmetleri (Crane PAX), İnternet Rezervasyon Motoru (Crane IBE) ile Gelir Muhasebesi (Crane RA) çözümlerini kullanmaya başlamıştır. 2021 yılında imzalanan ilk anlaşma kapsamında Hitit'in Kalkış Kontrol Sistemini kullanan Air Zimbabwe, bu yeni kapsam genişletmesiyle Hitit ile olan iş ortaklığını daha da ileri taşımıştır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
HAVELSAN A.Ş. ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. arasında Komuta Kontrol faaliyet alanında toplam bedeli KDV hariç 2.700.000 USD (İki-Milyon-Yedi-Yüz-Bin Amerikan Doları) olan bir sözleşme imzalanmıştır.
3 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma arasında, büyüklükleri 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen güç transformatörlerinin tedariğine yönelik olarak 71.982.000,00 USD (Yetmiş bir milyon dokuz yüz seksen iki bin Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 46,0144 üzerinden 3.312.208.540,80 TL) tutarında bir sözleşme 08.06.2026 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %9,39 dur.
4 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Firmamız, doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan bir firma ile "Bakır iletkenli enerji kabloları" satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam değeri 245.149.829,00 TL (5.315.477,64 USD Kur: 46,12)'dir.
-Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 570.392.836,50 TL + KDV ( Usd Kuru :46.12 ₺ ile 12.367.581,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.
5 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma ile toplam 22 adet vinç imalatı ve teslimi konusunda 1.925.000 Avro ( KDV Hariç) sözleşme imzalamıştır. Söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
6 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Türkiye'de devam eden projeler kapsamında; ekipman taşıma ve kiralama hizmetleri ile demiryolu vagonlarının taşınması konusunda sözleşme imzalamış olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 4.100.000 USD'dir.
7 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil LLC ile Karabağ Bölgesi'nin yeniden imar ve kalkınma sürecinde öne çıkan yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olan Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin anahtar teslim kurulumu kapsamında anlaşmaya varmıştır. Söz konusu projenin bedeli 28.288.200 USD olup, güncel USD/TL kuru baz alındığında yaklaşık 1.304.991.242 TL'ye karşılık gelmektedir. Proje kapsamında saha içerisinde kullanılacak şalt ekipmanları bağlı ortaklığımız Europower Enerji A.Ş. tarafından üretilecektir.
8 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından 07.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen "Batıkent Veri Merkezindeki Kurumsal Sunucunun Güncellenmesi, Sistemlerin Aktif Aktif Kurulumu İçin Yeni Sunucu Temini, Uyarlanması ve Kurumsal Sunucu Üzerindeki Yazılımların 100 MSU Ek Kapasite Lisans Artırımı İşi" ihalesine katılmış olup, söz konusu ihale şirketimiz üzerinde kalmıştır. İhale kapsamında T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile şirketimiz arasında 11.06.2026 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 439.880.000,00 TL'dir. Söz konusu proje kapsamında, Kurumun veri merkezi altyapısının güncellenmesi, aktif-aktif sistem mimarisinin kurulması ve kurumsal sunucu kapasitesinin artırılmasına yönelik ürün ve hizmetler sağlanacaktır.