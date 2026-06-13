LGS 2026 SORU YORUMLARI: Sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte sınav sonrası öğrencilerden gelen soru yorumları ve sosyal medya tepkileri

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.
Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.
Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.
İşte sınavdan çıkan ilk öğrencilerin sıcağı sıcağına yaptığı yorumlar, uzman değerlendirmeleri ve sosyal medyada gündem olan tepkiler...
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2 ⏱️ SAAT SAAT LGS 2026 GÜNCEL YORUMLARI
Sosyal Medya Bu Soruları Konuşuyor!
Sınavın bitmesiyle birlikte X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda LGS etiketleri zirveye oturdu. Öğrencilerin sosyal medyadaki ilk mizahi ve çarpıcı tepkileri şöyle:
"Türkçe paragrafları okurken ömrümden ömür gitti, soru bittiğinde ben ne okuduğumu unuttum!"
"Matematikteki o şekilli soru neydi öyle? Sayısalı yetiştireceğim diye optik formla bakıştık."
13:15 Sayısal oturum soru yorumları
"Matematik ve Fen Seçiciydi"
Sayısal oturumdan çıkan öğrencilerin genel kanaati, soruların "analitik düşünme" ve "grafik okuma" üzerine yoğunlaştığı yönünde.
Matematik: Öğrenciler, özellikle doğrusal denklemler ve geometrik şekilli yeni nesil soruların işlem yükünün fazla olduğunu belirtiyor. Zaman yönetimi kuramayan birçok adayın birkaç soruyu boş bırakmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.
Fen Bilimleri: Deney düzenekleri ve hipotez test etmeye dayalı sorular ağırlıktaydı. Çeldiricilerin (yanıltıcı şıkların) yüksek olduğu, okuduğunu hemen yorumlayamayan öğrencilerin zorlandığı dile getirildi.
13:18 Sözel oturum soru yorumları: "Paragraflar Çok Uzundu!"
İlk oturum olan sözel bölümden çıkan öğrencilerden alınan bilgilere göre bu yılın en büyük belirleyicilerinden biri Türkçe oldu.
Türkçe: Uzun, sanatsal metinlerin ağırlıkta olduğu paragraf soruları öğrencilerin vaktini aldı. Çelişkili şıkların fazla olması, adayları iki şık arasında bıraktı.
İnkılap Tarihi ve Din Kültürü: Müfredata uygun ancak ezberden ziyade yine okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisini ölçen sorular yer aldı. Öğrenciler özellikle bazı kavram sorularında takıldıklarını belirtti.
İngilizce: Genel olarak net, anlaşılır ve diğer derslere kıyasla daha kolay olduğu görüşü hâkim.
13:20 LGS SORU YORUMLARI | GÜNCEL
Erdinç Mert Topçuoğlu: Sınav güzel geçti. Kolay ve zor sorular bir aradaydı ama sayısal daha zordu. Hazırlanmıştım. İyi bir sonuç bekliyorum.
Muhammed Latif Akdoğan: Sınava zor da diyemem kolay da diyemem. Ortaydı. Hedeflediğim liseye gidebileceğim gibi duruyor.
"LGS MATEMATİK SORULARI KAFA KARIŞTIRDI"
Ege Doruk Yılmaz: Sözel daha iyidi ama sayısal zordu. Özellikle matematik soruları kafamı çok karıştırdı.
"LGS SÖZEL ÇOK İYİYDİ, FEN ZORLADI"
Nebil Saraj: Sınavın sözel bölümü çok iyidi aşırı kolaydı. Özellikle İngilizce ve din dersleri çok iyi geçti. Sayısal zordu ama ben matematik değil de fen dersinde zorlandım. 380 bekliyorum.
"SÖZEL KOLAYDI AMA ZAMAN HIZLI GEÇTİ"
Ayşenur Gedik: Sözel kolaydı ancak zaman çok hızlı geçti. Türkçede sorular çok uzundu ve şıklar birbirine benziyordu. Sayısal orta zorluktaydı. Ancak sınavın geneline baktığımda sayısal zor, sözel kolaydı diyebilirim. Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum.
Kaynak: Hürriyet
13:23 SOSYAL MEDYADA LGS SORU YORUMLARI
*Sözel mantık ve uzun paragraf soruları çocuklara zor gelmiş olabilir benim kızım da sınavda çıktığın da kolaydı dedi her sene türkçe zor geliyor çoçuklara
*Evet cok zordu ozellikle 22. Soru
"Matematik sayısal süresinin hepsini harcadı"
Kaynak: X (Twitter)
13:25 LGS SORU YORUMLARI: "Çok mutluyum, stres bitti"
Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan, sınav süresi boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan bazı veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.
Sınava katılan Hilal Furuncu, sözel oturumunun kolay geçtiğini ancak sayısal oturumunda matematik sorularında zorlandığını dile getirdi.
Ankara Atatürk Lisesi'ni hedeflediğini söyleyen Furuncu, "Çok mutluyum, stres bitti en azından. Şimdi hayat yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.
13:30 LGS SORU YORUMLARI: 'İlk oturumu yetiştirmekte zorlandım'
Oturumlar arasında dağıtılan beslenme paketinden de faydalandığını belirten Furuncu, oturumlar arasında acıktığı ve enerjiye ihtiyaç duyduğu için dağıtılan yiyeceklerden memnun olduğunu ifade etti.
Furuncu'nun babası Mustafa Furuncu da "Başarılı olacağından çok eminim çünkü çok iyi hazırlandı, çok ders çalıştı, çok sıkıntı çektik beraber. İnşallah bugün güzel olur." dedi.
Adaylardan Tuğçe Aslan ise soruların kendisini zorladığını belirterek, ilk oturumu yetiştirmekte güçlük yaşadığını, ikinci oturumda da moral bozukluğuyla beklentisinin altında performans gösterdiğini söyledi.
13:41 "Son iki hafta yoğun çalıştım"
Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasıyla öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde öğrenciler aileleriyle buluşurken, okul kapısı önünde sevinç ve heyecan dolu anlar yaşandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, sorulara ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Bazı öğrenciler soruların beklediklerinden kolay geçtiğini ifade ederken, bazıları ise özellikle belirli derslerde zorlandıklarını dile getirdi.
"Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim"
2 aydır sınava çalıştığını belirten İrşad Sinayic, "Zorlandığım sorular fen bilimleri ve matematikti. Diğer sorularım iyi geçti. Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim. Kendime güveniyorum. Sınava girdiğimde stresliydim ama şu anda stresim yok, stresimi yenmeyi başardım. İnşallah iyi bir bölüme geçerim" dedi.
"Son iki hafta yoğun çalıştım"
Öğrencilerden Nadir Algan ise "Güzel geçti, biraz zordu ama yine iyiydi. Fen ve matematik biraz zordu. Son iki hafta yoğun çalıştım. Ondan önce de çalışmıştım ama son bir hafta çok sıkı çalıştım" ifadelerini kullandı.
"Stres falan yoktu, heyecan da yoktu"
Sınava giren öğrencilerden Ali Arda Erşahin, "Sınav iyiydi. Sözel biraz zordu, sonra sayısal vardı, o da biraz zordu. Matematik zordu. Türkçe falan biraz sıktı. Din kültürü sınavının ise hepsini doğru yaptım. Stres falan yoktu, heyecan da yoktu" şeklinde konuştu.
13:44 Öğrencilerin sınav heyecanı sona erdi: "En zorlu LGS'ydi"
Kocaeli’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavın 2 oturumu da tamamlandı. Başvuru yapan 27 bin 978 öğrenci, sabah saatlerinde girdikleri ilk oturumun ardından verilen arada kısa süre dinlenirken, ikinci oturumun da sona ermesiyle sınav maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde öğrenciler, iki oturum boyunca soruları çözmek için ter dökerken aileler ise okul önlerinde büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü.
Sınav süresince okul çevrelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 2 oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler okul binalarından çıkarak aileleriyle buluştu. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, bazıları ise zorlandıkları sorular olduğunu söyledi. Veliler ise çocuklarını karşılayarak rahat bir nefes aldı.
Kocaeli genelinde sınav süreci herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, öğrenciler artık tercih sürecini beklemeye başladı. Sınavdan çıkan Kayra Yıldız, "Sınav iyi geçti ama baya zorlamışlar bence. En zorlu LGS'ydi. Tüm soruları cevapladım ama emin olmadığım 4-5 soru var" dedi.
Sınavının güzel geçtiğini söyleyen Asmin ise "Sayısalım sözelden daha güzel geçti. Biraz zorlandım. Çok heyecanlıydım. Sınav bitti, şimdi tatile gideceğiz" dedi.
11 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak
LGS kapsamındaki merkezi sınavın cevap anahtarının bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları da pazartesi günü verilebilecek.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.