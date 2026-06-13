Isınan çipler okyanusa emanet: Çin mühendislik deneyini altyapıya dönüştürdü

Çin, Şanghay kıyılarında rüzgar enerjisiyle çalışan bir deniz altı veri merkezini devreye aldı. Mühendisler, kağıt üzerinde çılgınca görünen bu fikri gerçeğe dönüştürerek yapay zeka altyapısı haline getirdi. Şanghay Lin-gang veri merkezi, kıyıdan yaklaşık 10 kilometre uzakta ve suyun 10 metre altında bulunuyor. Proje; yapay zekanın elektrik şebekeleri, arazi ve tatlı su kaynakları üzerinde yarattığı ağır baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Aslında mesele sadece tek bir tesisten ibaret değil. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar iki katından fazla artarak 945 teravat-saate çıkacağını öngörüyor. Bu büyümenin arkasındaki en büyük motor ise yapay zeka. Dijital ekonominin elektrik faturası artık teorik bir tartışma olmaktan çıktı, somut bir krize dönüştü.

Dalgaların altındaki sunucu odası

Şanghay’ın doğu kıyılarındaki bu tesis, mayıs ayında resmi olarak çalışmaya başladı. Çin İletişim İnşaat Şirketi bünyesinde kurulan merkezin planlanan toplam kapasitesi 24 megavat. İlk gösterim aşaması ise şu an 2,3 megavat güçle çalışıyor.

Suyun altındaki bu yapının içinde, dört kata yayılmış 192 sunucu rafı yer alıyor. Bu raflar tamamen yapay zeka odaklı iş yüklerini sırtlanıyor. Büyük veri etiketleme ve yerli büyük dil modellerinin geliştirilmesi gibi ağır işlemler bu borunun içinde dönüyor.

Bu proje, metal bir tüpün içinde yapılan basit bir laboratuvar deneyi değil. Çin Devlet Konseyi verilerine göre proje yaklaşık 226 milyon dolar yatırım aldı. Yerel yetkililer, sistemi daha az arazi ve daha az soğutma kaynağı kullanarak bilgi işlem altyapısı inşa etmenin bir yolu olarak tanımlıyor.

Soğutma faturasını okyanus ödüyor

Geleneksel veri merkezleri, elektrik bütçelerinin devasa bir kısmını sadece sunucuların aşırı ısınmasını engellemek için harcıyor. Üniversitelerden gelen araştırmalar, normal tesislerin elektriğin üçte birini soğutma sistemlerine harcadığını, aynı ölçekteki bir deniz altı tesisinde ise bu oranının onda bire kadar düşebileceğini gösteriyor.

İşte çevreleyen okyanus tam bu noktada devreye giriyor. Lin-gang projesi, bakır borulu bir ısı değişim sistemi aracılığıyla deniz suyunu doğal bir soğutucu olarak kullanıyor. Bölgedeki ortalama deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece civarında seyrediyor.

Sıcak bir günde gürültülü çalışan bir dizüstü bilgisayarın yanında oturan herkes bu temel mantığı kolayca anlar. Isı, teknolojinin en büyük düşmanıdır; onu soğutmak ise para, ekipman ve enerji gerektirir.

Rüzgar türbinleri doğrudan sunucuya bağlı

Sistem, deniz altı kabloları aracılığıyla yakındaki açık deniz rüzgar santrallerine doğrudan bağlanıyor. Tesis, tükettiği elektriğin %95'inden fazlasını bu kurulum sayesinde yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

Lin-gang projesi, bölgedeki rüzgar santralinin birinci ve ikinci aşamalarının tam ortasında yer alıyor. Bu stratejik konum, batık modülleri kendilerine güç sağlayan rüzgar türbinlerine yaklaştırıyor. Böylece sistem geleneksel elektrik şebekesine bağımlılığı azaltıyor ve temiz enerji üretimi ile bilgi işlem talebi arasında doğrudan bir köprü kuruyor.

Bu ortaklık kritik bir öneme sahip çünkü yapay zeka altyapısı çok hızlı büyüyor. Yeni veri merkezleri halihazırda zorlanan şebekelerden fosil yakıtlı elektrik çekmeye devam ederse, akıllı yazılımların çevreye sağladığı faydalar, onları çalıştırmak için gereken donanımlar tarafından yok edilecek.

Toprak ve su artık harcanmıyor

Geliştiricilerin paylaştığı verilere göre, deniz altı tasarımı elektrik tüketimini %22,8 oranında azaltıyor. Sistem soğutma için tatlı su kullanımını tamamen ortadan kaldırırken, arazi kullanımını da %90'ın üzerinde düşürüyor. Tesisin enerji kullanım etkinliği (PUE) 1.15 seviyesinde kalıyor ki bu da sektör için lider bir verimlilik anlamına geliyor.

Tesis tam kapasiteye ulaştığında her yıl 61 milyon kilovat-saat elektrik tasarrufu sağlayacak. Bu, tek seferlik bir kazanç değil, her yıl tekrarlanacak yıllık bir tasarruf demek. Kıyı kentlerinin bu fikri neden bu kadar yakından takip ettiğini bu rakamlar açıklıyor.

Yine de bilgisayarları denizin altına yerleştirmek kusursuz bir yeşil çözüm yaratmıyor. Bakım zorlukları, tuzlu su korozyonu, deniz altı kablolaması, uzun vadeli maliyetler ve sürekli dışarı salınan ısının yerel deniz ekosistemini nasıl etkileyeceği gibi sorular hala yanıt bekliyor.

Deney bitti altyapı başladı

Çin, su altı bilişim fikrini test eden ilk ülke değil. Microsoft, 2018 yılında İskoçya açıklarında 35 metre derinliğe bir veri merkezi yerleştirmişti. İki yıl boyunca sistemi çalıştıran Microsoft, konseptin uygulanabilir ve enerji açısından verimli olduğunu raporlamıştı.

Şanghay’daki projeyi farklı kılan şey, bunun bir araştırma deneyi değil, ticari bir işletme altyapısı olması. Çin'deki büyük telekom operatörleri ve yerel hizmet sağlayıcıları halihazırda bu platforma bağlandı ve sistemi kullanmaya başladı.

Bu değişim kritik bir esneklik sağlıyor. Deniz altı veri merkezleri güvenli bir şekilde sürdürülebilir ve ekonomik olarak ölçeklendirilebilirse, yapay zeka büyümesini temiz enerji, azalan su talebi ve kentsel arazi tasarrufu ile dengelemek isteyen kıyı ekonomileri için güçlü bir araca dönüşebilir.

Gelecekte bizi ne bekliyor?

Geliştiriciler, Şanghay projesinin ticari başarısının ardından deniz altı veri merkezlerini yeni bölgelere yaymayı planlıyor. Bu durum her kıyının bir sunucu çiftliğine dönüşeceği anlamına gelmiyor ancak karada inşa edilen daha büyük ve daha çok ısınan eski veri merkezi modelinin artık ciddi şekilde sorgulandığını gösteriyor.

Günün sonunda karşı karşıya olduğumuz zorluğu tanımlamak kolay ama çözmek zor. Yapay zeka daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyarken, toplumların güvenilir elektriğe, temiz havaya, yeterli suya ve yaşayacak alana ihtiyacı var.

Çin’in deniz altı veri merkezi her sorunu çözmüyor ama tartışmanın yönünü değiştiriyor. Yeni nesil yapay zeka altyapıları artık sadece hız ve işlem gücüyle değil; elektriği, suyu ve toprağı ne kadar dikkatli kullandığıyla değerlendirilecek.