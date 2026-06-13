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SPK'dan suç duyuruları ve işlem yasakları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 12 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı 2026/37 numaralı bültende suç duyurusu ve işlem yasağı kararları çıktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SPK'dan suç duyuruları ve işlem yasakları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, DERHL pay piyasasında yapılan işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi sonucunda, 3 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 11.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

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