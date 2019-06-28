250-300 milyonluk iki yeni fon kuracak
Önceki hafta bu sayfalarda Actus Portföy ile İstanbul Portföy’ün birleşme haberini paylaşmıştık.
Geçen hafta içinde de 3 milyar TL portföy büyüklüğüyle en büyük yerli bağımsız portföy yönetim şirketi haline gelen İstanbul Portföy’ün hedeflerini konuşmak üzere yeni yapının genel müdürlük görevini üstlenen Barış Hocaoğlu, şirket ortakları Alpaslan Ensari ve Tufan Deriner ile bir araya geldik.
Barış Hocaoğlu, birleşmenin tamamlanmasıyla oluşacak büyüklük ve her iki kurumun yabancı kurumsal yatırımcı portföyü ile yeni fonlara yurtdışından da yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Hocaoğlu, toplam portföyün yarısının yabancı yatırımcılardan geldiğini hatırlattıktan sonra, ürün çeşitliliği ile yatırımcılara alternatif ürünler sunma kabiliyetlerinin yüksek olduğunu vurguladı.
Özelikle girişim sermayesi tarafında güçlü kaslarının olduğunu anlatan Hocaoğlu, iki fon üzerinde çalıştıklarını ve bu fonların büyüklüğünün 250-300 milyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Alpaslan Ensari, kurulacak fonlardan birinin sanayi-üniversite işbirliğini sağlamaya dönük olacağını, diğerinin ise ilaç ve medikal teknolojiler konusuna odaklanacağını anlattı. Tufan Deriner ise birleşme konusunda ayrıntıları paylaştı ve iki şirketin üç yıldır görüşme halinde olduğunu söyledi.
Bugünkü koşulların birleşmeyi sağladığını ifade eden Deriner, ortak hedeflerde buluştuklarını dile getirdi. TEB Portföy’ün ING Portföy’ü satın almasını hatırlattığımızda da ise şirket yöneticileri, “Biz de ING Portföy’ü çatımız altında görmek isterdik. Ancak onlar banka sermayeli bir yapıyı tercih ettiler” diyor.
Girişim sermayesi tarafında birleşme sürecindeki iki şirketin toplam 500 milyon TL’lik yatırımı bulunuyor. Sektörün toplam büyüklüğünün 700-800 milyon lira olduğu dikkate alındığında, yeni şirket, girişim sermayesi alanında sektörün en önemli oyuncusu haline geliyor.
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