Albaraka Türk’ten kira sertifikası
Albaraka Türk, üçüncü kira sertifikası halka arzı gerçekleştirdi. 350 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 500 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi’nin 24-25-26 Haziran tarihlerinde yurtiçi piyasada gerçekleştirdiği ve 350 milyon TL olarak planlanan kira sertifikası işlemi, gelen yoğun talep nedeniyle 500 milyon TL olarak gerçekleşti.
98 gün vadeli kira sertifikası işlemine toplam bin 433 bireysel ve kurumsal yatırımcı katıldı.
İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah; “Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL’lik halka arz kira sertifikası işlemi hem büyüklük hem de yatırımcı sayısı bakımından şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük ihracımız oldu” dedi.
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