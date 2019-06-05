Akbank’ta görev değişimi
Akbank üst yönetiminde görev değişimine ilişkin haber cuma akşamı açıklandı.
Accenture’ın genel müdürlüğünden Akbank’a geçen ve dijital bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini Eylül 2016’da üstlenen Tolga Ulutaş, bu görevinden ayrıldı.
Ulutaş’ın farklı bir alanda kariyerine devam edeceği ifade edildi. Ulutaş’ın ayrılmasından sonra, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla strateji, dijital bankacılık ve ödeme sistemleri genel müdür yardımcısı görevini
üstlenecek.
İnsan kaynakları genel müdür yardımcılığı görevini ise insan kaynakları yönetimi bölüm başkanı Pınar Anapa devralacak.
1999 yılından bu yana Akbank’ta çeşitli görevlerde bulunan Pınar Anapa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.
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