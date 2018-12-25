Aktif büyüklüğümüz 387,3 milyar TL
Dengeli büyüme ve mali disiplin anlayışımızın sonucu olarak 2018’in dokuz ayında aktif büyüklüğümüzü 2017 sonuna göre yüzde 26,8 artışla387,3 milyar TL’ye taşıdık. Toplam mevduatımız yüzde 23,8 artışla 239,2 milyar TL’ye ulaştı. Dokuz aylık net kârımız ise 2,2 milyar TL oldu.
Reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarımızla ekonomiye değer katmayı sürdürdük. Toplam kredilerimiz 2017 yıl sonuna göre yüzde 34,4 artışla 350,3 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu ticari krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 34,9 artarak 217 milyar TL’ye ulaştı. KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.
2018, büyük bölümünü sahada, müşterilerimizle omuz omuza geçirdiğimiz bir yıl oldu. Ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek üzere attığımız her adımın reel sektöre fayda sağladığına şahit oluyoruz.
Reel sektörün dönemsel ihtiyaçlarına uygun yeniden vadelendirme çözümlerinde de öncü bankalardan biriyiz. Esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz.
Osman Arslan/Halkbank Genel Müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?