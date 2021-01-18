Çalışma saatlerinde değişiklik yapan Alternatif Bank bugünden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Alternatif Bank yaptığı açıklamayla, çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren banka, bugünden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunmaya başlayacak.

Banka açıklamasında, toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak ve sosyal mesafeyi korumak adına müşterilerine bankacılık işlemlerini öncelikli olarak internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden, nakit ihtiyaçlarını ise ATM’lerini kullanarak yapmalarını önerdi.

Her türlü bilgi bankanın 444 00 55 no’lu Müşteri İletişim Merkezi’nden alınabiliyor.