Alternatif Bank, 2020’nin ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın yılın ilk çeyrek konsolide rakamlarına göre aktif büyüklüğü 2019’un sonuna oranla yüzde 8 artarak 32,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın yılın ilk üç ayında nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 28,2 milyar TL’ye ulaşırken, mevduat hacmi ise 16,2 milyar TL oldu.

Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18’i geçerek sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştiren bankanın konsolide net kârı ise 40,3 milyon TL oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Salgın nedeniyle tüm dünyayla birlikte benzerine daha önce hiç şahit olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını koruyarak, bankacılık hizmetlerini kesintisiz sunmak oldu. Aldığımız önlemlerle kısa sürede genel müdürlüğümüzde %96, şubelerimizde ise %60’ya yakın oranda uzaktan çalışma modelini uygulamaya başladık. Öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve engelli müşterilerimizin, Müşteri İletişim Merkezimizi aradıklarında direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanarak hizmet almalarını sağladık. Dijital dönüşüm yatırımlarımızın bir sonucu olarak yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarımızı müşterilerimizin hizmetine sunduk. Nakit yönetimi, Tedarikçi Finansman Sistemi, e-imza, e-teminat mektubu gibi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasına ve iş süreçlerini kolaylaştırmaya önem verdik.” dedi.

Gür, şöyle devam etti:

“Banka olarak böylesi zorlu dönemlerde tüm eforumuzu müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya odaklıyoruz. Müşterilerimizin finansmana erişmesine, kredi ve yeniden yapılandırma gibi taleplerine hızla cevap vererek ekonomiye destek olmaya devam ediyoruz. Geçen yılın sonuyla kıyasladığımızda, kullandırdığımız kredilerde ve aktiflerimizde yaşanan yaklaşık %8’lik artış bu konuya verdiğimiz önemin bir kanıtı oldu. Bu dönemde öz kaynaklarımız da yılsonuna kıyasla %17 oranında artış gösterdi. Salgın dönemi içinde olmamıza rağmen gerçekleştirdiğimiz son sermaye artışı ise hissedarımız Commercial Bank’ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin somut göstergelerinden biri olarak kaynaklarımızı artırmamıza önemli bir katkı sundu.

Önümüzdeki dönemde eforumuzu, hassasiyetimizi ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artıracağız, yol arkadaşı olarak yanlarında yürümeye devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız, güçlü sermaye yapımız, uzman çalışanlarımız, güçlü ve yetkin yönetim kurulumuz ile ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz.”