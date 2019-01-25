Atilla Benli, Güneş Sigorta’nın yeni CEO’su oldu
Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Güneş Sigorta’nın genel müdürlüğüne sektörün deneyimli ismi Atilla Benli atandı.
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Kariyerine Garanti Bankası’nda başlayan Benli, ardından Garanti Sigorta’da görev aldı. Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; mali işler yönetimi, insan kaynakları, hasar ve hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı.
Daha sonra Groupama Sigorta ve Groupama Hayat & Emeklilik’te ardından da Vakıf Emeklilik’te yöneticilik yaptı. Benli, 2016 yılından bu yana da Zürih Sigorta’da genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunuyordu.
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