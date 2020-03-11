Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Chrisine Lagarde, Avrupa’nın, liderlerin koronavirüs konusunda acil harekete geçmemeleri durumunda, 2008 finans krizine benzer büyük bir ekonomik şok riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Konu hakkında bilgiye sahip bir kaynağa göre, AMB Başkanı Salı günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) liderleri ile telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede, koordineli bir adım atılmaması durumunda, “Avrupa’nın birçoğumuza 2008 Büyük Finans Krizi’ni hatırlatacak bir senaryo ile” karşı karşıya kalacağını söyledi. Lagarde, doğru tepki ile, şokun muhtemelen kısa süreceğini sözlerine ekledi.

Görüşmenin gizli olmasından dolayı ismini vermeyen kaynağa göre, Lagarde, AMB politika yapıcılarının bu haftaki toplantıda tüm araçlara bakacağını ve bunların arasında özellikle “süper ucuz” fonlama sağlama ve likiditeyi garanti etme ve kredilerin kurumamasını sağlama olacağını kaydetti.

Aynı kaynak, ancak Lagarde’ın tedbirlerin, bankaların virüsten etkilenen alanlara kredi vermeye devam etmelerine sağlamaya yönelik adımlarla birlikte, ancak hükümetlerin tüm güçleri ile destek vermeleri halinde işe yarayabileceğini söylediğini kaydetti.

Bu dramatik müdahale, Lagarde’ın AMB Yönetim Konseyi toplantısında parasal teşvik konusunda hızlı hareket edilmesi konusunda ısrarcı olacağını işaret ediyor. Birçok ekonomist AMB’nin Perşembe günkü politika toplantısında faiz indirimi yapmasını ve belki de parasal genişleme programında artışa gitmesini bekliyor. AMB ayrıca bankalara ucuz fonlama sağlayan operasyonlarını yeniden uygulamaya koyabilir.