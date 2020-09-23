Akbank müşterileri artık Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından erişebiliyor. Böylece Axess ve Wings kartlarının adreslerine ulaşmasını beklemeden, kartlarını internet harcamalarında ve mobil ödemelerde anında kullanmaya başlayabiliyor. Ayrıca kart numarası gibi bilgilere fiziksel kartın üzerinde değil sadece mobil uygulamada yer veriliyor.

Akbank müşterileri artık Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebilecekler. Bu yeni özellikle Axess ve Wings sahipleri kartlarını anında kullanmaya, kaybolmayan chip-para kazanmaya, Mil Puan biriktirmeye, anlaşmalı üye işyerinde taksit ve ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlayabilecekler.

Akbank, bu dijital deneyimi sadece ürün özellikleriyle sınırlı tutmadı ve kart tasarımına da taşıdı. Globalde birçok yenilikçi ödeme altyapısının kart tasarımını yapmış bir ajansla çalışarak Axess kart tasarımını değiştirdi. Banka, yeni kart tasarımıyla müşterilerinde, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefliyor.

“BENZERSİZ BİR DİJİTAL DÖNEM” *

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank kredi kartlarıyla sunulan dijital deneyimin dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağının altını çiziyor. “Sektörü ileri taşımak adına Akbank Ödeme Sistemleri’nde de banka genelinde olduğu gibi bütünsel dijital dönüşüm stratejisini hayata geçiriyoruz” diyen Yüce, Özellikle Covid-19 döneminde müşteri alışkanlarında dijitalleşmeyi ivmelendirecek çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çekiyor. Bu değişimin hem alışveriş hem de ödeme yöntemlerine yansıdığını kaydeden Yüce, değişen müşteri alışkanlıkları ve dinamiklerin yaptığımız ve yapmaya devam edecekleri dijital yatırımların doğruluğunu bir kez daha gösterdiğini söylüyor.

Akbank kredi kartlarında artık, kartların anında cebe indiği, benzersiz bir dijital dönemin başladığının altını çizen Burcu Civelek Yüce, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de kredi kartlarında Digital First programını Mastercard ile hayata geçiren ilk banka olduk. Bu yeniliğin arkasına müşteri deneyimi odağımızı ve tasarım gücümüzü koyduk. Müşterilerimize sunduğumuz bu yeniliği baştan sona dijital bir yolculuk olarak tasarladık. Kredi kartlarında başvurudan kullanıma tüm müşteri deneyimini, tüm akışlarımızı, elimizden düşürmediğimiz telefonlarımıza entegre ettik. Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Axess Mobil ve Akbank Mobil üzerinden görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden hızlıca erişebiliyor, aynı zamanda internet alışverişlerinde kullanacakları kartlarının limitlerini kolayca değiştirebiliyorlar.”

BAŞVURULARIN YÜZDE 90’I YENİ KARTTAN *

Akbank, hızla dijitalleşen dünyada çok kısa sürede tüm kredi kartı başvurularının yüzde 90’ının bu yeni karttan alınmasını bekliyor. Bankanın lansmana özel bir de kampanyası da bulunuyor. İlk kez Axess veya Wings sahibi olan müşteriler, Amazon.com.tr, GittiGidiyor, Hepsiburada, n11 veya Trendyol’dan yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişine 100 TL kaybolmayan chip-para hediye kazanacaklar. Burcu Civelek Yüce, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve hayatlarını her aşamada kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye ve kampanyalar düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekliyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise, Mastercard olarak hızla dijitalleşen dünyada, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümler üzerinde çalıştıklarına, Türkiye’nin ve Türk bankalarının her zaman olduğu gibi bu dönemde de yenilikçi teknolojilere gösterdiği ilgi ve uygulama hızının kendilerini gururlandırdığına değiniyor. Çağlayan, “İlk kez Apple ile tanıtılan ve ödeme teknolojilerinde yeni bir standart olacağına inandığımız Digital First programını, Türkiye’de de Akbank ile lanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ticari ekosistemdeki dijitalleşme hızı diğer pazarlara da örnek oluyor. Bu dönemde, yenilikçi teknolojilerin uygulamaya geçtiği öncü pazarlardan birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyor.