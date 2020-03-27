Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilere iki kredi paketi uygulamaya aldığını bildirdi.

TBB, “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Kredi Desteği” hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından uygulamalar başlatıldığı belirtildi.

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

Kredi desteği

Açıklamada, uygulamaya ek olarak bankaların, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği”ne de başlayacağı vurgulandı.

Kredi desteğini kullanacak firmaların, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunduğu kaydedilen açıklamada, teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaletinin de sağlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceğinini altı çizilen açıklamada, uygulamaya katılacak olan bankaların, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020’den itibaren talep kabul etmeye başlayacakları kaydedildi.

Çek Ödeme Destek Kredisi kapsamında KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle:

Yıllık ciro (TL) Azami kredi tutarı (TL)

0-25 milyon 1 milyon

25-125 milyon 5 milyon

125 milyon üzeri 10 milyon

Kredi desteği kapsamında KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle:

Yıllık Ciro (TL) Azami kredi tutarı (TL)

0-25 milyon 5 milyon

25-125 milyon 25 milyon

125 milyon üzeri 50 milyon