Son dakika gelişmesi… BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3’er ay düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürüldü.

TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Fiyatı 5 bin liraya kadar olan televizyonlar için taksit sayısı ise dokuz ay olarak korundu.