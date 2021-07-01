Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün açıkladığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını yükseltti.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığı, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75’ten 100’e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75’ten 150’ye çıkarıldı.

Bu oran, kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredilerinde ise 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 75’ten 100’e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 75’ten 150’ye güncellendi.

Bahse konu yeni risk ağırlıkları, kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanacak.