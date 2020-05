PNC Financial Services Group Inc., finans sektöründeki en kazançlı pozisyonlarından birinden çıkarak ABD’li dev varlık yöneticisi BlackRock Inc. hisselerini satıyor.

Koronavirüs pandemisine bağlı olarak bankaya destek sağlayacak bu adım, rakiplerinin sendelemesi durumunda büyümek için fırsatların peşinden gitme imkanı verecek.

Pittsburgh merkezli banka, pazartesi günü halka arz ile dünyanın en büyük varlık yöneticisinde tuttuğu yaklaşık 17 milyar dolarlık hissesini satma planını açıkladı.

BlackRock’ın en büyük hissedarı ile arasındaki ilişki, şirketin işletmeyi Blackstone Group Inc.’ten almasıyla 25 yıl önce başlamıştı.

BlackStone’un lideri Steve Schwarzman, hisse satışının çok büyük bir hata olduğunu belirtiyor.

Bankanın BlackRock hisselerinden çıkma kararı bazı analistleri şaşırttı. Ancak tüm sektör boyunca bankalar artan kredi temerrüdü beklentileriyle karşı karşıya.

Ayrıca şirketin stratejisi hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre PNC başka bir beklentiye göre daha pozisyonlanıyor. O da şirketin çalkantıya daha güçlü karşı koyabileceği ve büyük bir satın alma yapabileceği.

Edward Jones analisti Kyle Sanders, “BlackRock hisse satışının büyüklüğü muhtemelen PNC’nin piyasanın bozulduğu dönemde kayda değer büyüklükte bir alım yapmak istediğinin sinyalini veriyor ve bu, şirketin geçmiş davranışlarıyla uyumlu.” diyerek PNC’nin 2008 krizi esnasında National City Corp.’u almasını işaret etti.

PNC şu anda BlackRock hisselerinin yüzde 22’sine sahip. Banka hisselerini ikincil halka arz yoluyla elinden çıkarırken, BlackRock doğrudan şirketten 1.1 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacak.