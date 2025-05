Bonus çeyrek asrı devirdi

Garanti BBVA’nın kredi kartı Bonus, 25. yaşını kutluyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında Türkiye’nin ilk harcadıkça kazandıran kredi kartı olarak kullanıma sunulan Bonus, geçen çeyrek asırda sadece bir kart değil, aynı zamanda Garanti BBVA’nın liderliğinde geliştirilen çok bankalı bir platforma dönüştü. Bugün sekiz farklı banka ile birlikte toplamda 18 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus, 25. yılında Türkiye’de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Bonus’un 25. yılına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bonus, 25 yıldır sadece bir kart değil, bir ödeme ekosistemi olarak hayatımızda yer alıyor. Birçok ilke imza atarak her 3 kişiden birinin cüzdanına girmeyi başaran Bonus’un tekil kullanıcı sayısı 11 milyonu aşmış durumda. Garanti BBVA olarak, müşteri beklentilerini karşılamakla yetinmeyip aşmak için müşteri odaklı yaklaşımımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. En önemli önceliklerimiz arasında, müşterilerimizin hayatında onlara hem duygusal hem de fonksiyonel açıdan destek veren bir eşlikçi olmak, her temas anında fark yaratan, değer katan ve eşsiz bir deneyim sunmak yer alıyor. Bunun için yalnızca finansal ürünler değil, hayatlarına katma değer sağlayacak, dijital ve insani unsurları birleştiren, inovatif ve kişiselleştirilmiş çözümler geliştiriyoruz. Bonus’un ulaştığı bu başarının arkasında da Garanti BBVA’nın teknolojiyi ve müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yapısı var. Çeyrek asır boyunca Bonus ayrıcalıklarına değer veren, onu Türkiye’nin en sevilen ve en itibarlı kredi kartı olarak benimseyen tüm müşterilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerimiz, hizmetlerimiz ve kampanyalarımızla Bonus’luları mutlu etmeye devam edeceğiz.”