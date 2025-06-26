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Burgan Bank, 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Burgan Bank, dış ticaretin finansmanına katkı sağlayacak yeni sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

26 Haziran 2025 | 17:54
Burgan Bank, 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Burgan Bank; Emirates NBD Capital Limited (“EMCAP”) koordinatörlüğünde dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 187,5 milyon ABD Doları ve 65 milyon Euro olmak üzere toplamda 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı. Söz konusu kredi, 1 ve 2 yıl vadeli olarak, 15 ülkeden 24 bankanın katılımıyla temin edildi.

İşlemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bankamız tarihinin en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini sağlamış bulunuyoruz. Dış ticaret finansmanı alanında kullanılmak üzere temin ettiğimiz yeni sendikasyon kredisi ile yılbaşından bu yana toplamda 665 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış olduk. Fonlama yapımızı çeşitlendirirken aynı zamanda dış ticaret alanında büyümeyi ve reel sektöre olan katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Katılımcı banka sayısındaki artış ve gelen yüksek talep, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güvenin ve köklü muhabir banka ilişkilerimizin açık bir göstergesidir” dedi.

Burgan Bank’ın uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch nezdinde uzun vadeli yabancı para kredi notunun, ulusal kredi notu ile aynı seviyede olduğunu vurgulayan Dinç, “Yüksek kredi notumuz; uluslararası platformlarda güçlü finansal yapımıza, etkin risk yönetimi uygulamalarımıza ve sürdürülebilir büyüme stratejimize duyulan inancın göstergesi. Karlılığımızın ve sermaye yeterlilik oranımızın yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerin ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların doğrudan bir sonucudur” dedi.

 

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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
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Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
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