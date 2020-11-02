Emeklilere maaşlarını almak için özel bankalara taahhütlü geçişlerinde bir promosyon ücreti veriliyor. Bankaların belirlediği fiyatlar ise emeklilerin maaş ödemelerini alacağı bankaları tercih etmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başlamıştı. Promosyon almak için emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? *

Türkiye’deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların promosyon ücretleri şu şekilde:

TEB

Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL promosyon veriyor. İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300 TL ,375 TL ve 400 TL ek ödeme yapıyor.

AKBANK

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL promosyon veriyor.

ING BANK

Maaşı aylık 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arası alan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ek kampanyalarla ödemesini 2.550 TL’ye kadar promosyon fırsatı olarak sunuyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alan emeklilere 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.000 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

1.500 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

İŞ BANKASI

1.500 TL’den düşük maaş alan emekliler için 750 TL, 1.500-2.500 TL arası maaş alan emekliler için 875 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emekliler için 1.000 TL promosyon veriyor.

ŞEKERBANK

375 TL ile 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL veriyor. Böylece toplamda 2.100 TL’ye kadar promosyon verilebiliyor.

YAPIKREDİ

1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerinde ise 1.500 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL’ye kadar ise 1.000 TL ile nakit promosyon ödemesi veriyor.

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.100 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 1.300 TL promosyon alabiliyor.

FIBABANKA

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabiliyor.