Garanti BBVA’dan ‘Cinsiyet Eşitliği Kredisi’
Garanti BBVA, gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği ilk Gender Bond’dan (Kadın Girişimcilerin Kullanımına Yönelik Sosyal Bono) sonra, Türkiye’de ilk kez kullanılan Gender Loan (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi.
Polat Enerji ile ‘48MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali Projesi’ için imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında ilk kez kullanılan Gender Loan, Garanti BBVA’nın aldığı inisiyatiflere bir yenisini daha ekledi.
Toplam tutarı 44 milyon dolar olan kredinin sekiz yıl vadeli nakdi kısmı 21,4 milyon dolar, 11,5 yıl vadeli gayri nakdi kısmı ise 22,6 milyon dolar.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Cinsiyet eşitliği konusunda sektörümüzde lider olmayı, daha çok kadına ulaşarak bu alanda harekete geçebilecek diğer kurumlara örnek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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