Halkbank, bu yılın 9 ayında 8,9 milyar TL net kar elde etti.

Halkbank açıklamasına göre, banka, yılın 9 ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 70 artışla 1 trilyon TL’nin üzerine, toplam mevduatını yüzde 69,4 artışla 906 milyar TL’ye taşıdı. Bu dönemde Halkbank’ın aktif büyüklüğü 1,2 trilyon TL’yi aşarken, net karı ise 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dünyada başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte yurt içinde ekonomiye hâkim olmaya başlayan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Dünyada faiz artışları nedeniyle finansman maliyetleri yatırımcıları olumsuz etkilerken, yılın ilk 10 ayını çok verimli geçiren Türk bankacılık sisteminin özel sektör için kredi imkânlarını her geçen gün daha da geliştirdiğini aktaran Arslan, ”Avrupa’da birçok ülkenin enerji krizi ile karşı karşıya olduğu kış aylarına ülkemiz bu konuda herhangi bir çekincesi olmadan girmektedir. Ülkemizin, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına mevcut işletmelerin rekabet gücünü artırdığı ve umut vadeden yeni girişimlerin uygun koşullarda geliştiği bir koşulda girmesi, en büyük hedefimizdir. 2023’ün ekonominin büyüdüğü, enflasyonun önemli ölçüde gerilediği ve yatırımların aynı hızla devam edeceği bir yıl olması için hazırlıklarımız devam etmektedir. Kamu öncülüğünde atılacak adımlar, Türkiye Yüzyılı’nın dünyada bir kalkınma ekolünün adı olarak anılmasını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Arslan, küçük ve orta boy işletmelere desteğini sürdüren Halkbank’ta KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 51 olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, bankanın yüzde 18 seviyesinde pazar payına sahip olduğu bu alanda sağladığı finansal destek sayesinde işletmelerin üretim ve istihdam gücünü korumalarına katkı verdiğini dile getirdi.

Esnaf ve sanatkârın desteklenmesinin bu alandaki gelişmeyi kalıcı kılacak ana unsur olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

”Ülkemizde 2 milyon esnaf ve sanatkâr ticari faaliyetleriyle, ekonomik canlılığın her an sürmesine ve nakit akışının toplumun her kesimini olumlu etkilemesine katkı sağlamaktadır. Üçüncü çeyrek sonunda bankamızın esnaf kredi bakiyesi 97,5 milyar TL’ye ulaşırken, yılın ilk 9 ayında kredi kullanan esnaf sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış olmuştur. Tüm bunlara ek olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkânı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla bankamız aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkârlar için desteğini kararlılıkla sürdürecektir.”