Bankalar, emekliler için promosyon kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan 3 yıl alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2022 emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? İşte bankaların güncel emekli promosyonları…

Yapı Kredi

Yapı Kredi’nin kampanyasıyla 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih edenler 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, Türkiye’deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. 30 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli kampanyayla, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih edenler 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

ING Bank

ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunarken, 5 emekli arkadaşını daha ING’li yapanlara, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon imkanı tanıyor.

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1.500 TL’ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 2 bin 300 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye’nin kampanyasından 8 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 3 bin TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1.850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2 bin 300 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin 750 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği yakınını getir kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve www.garantibbva.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Akbank

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank’tan alan müşterilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Banka, 1 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşterilerine 2 bin 750 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Banka, maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilme imkanı da sağlıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz ile kullanabiliyor.