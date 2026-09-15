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"Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka zirvesinde konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayıp hoparlörden "veri merkezlerinin insanları zengin edeceğini" söyledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor"

CBS News haberine göre Trump, Los Angeles'ta düzenlenen yapay zeka ve inovasyon zirvesi "All-In Summit 2026" sırasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla aradı.

Huang, görüşmeyi salondakilerin duyabilmesi için Trump'ın sesini hoparlöre aktardı.

Trump, Huang'ın sesi hoparlöre alması sırasında espri yaparak, "Kimsenin kopyalayamayacağı en karmaşık bilgisayar çipini geliştirebiliyor ama beni nasıl hoparlöre alacağını bir türlü çözemiyor." dedi.

Görüşmede veri merkezlerini "harika" olarak tanımlayan Trump, "Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor. Gelecek 20-25 yılın petrolü bu. İnternetten ve yapay zekadan çok daha büyük bir şey." ifadelerini kullandı.

Trump, yapay zekanın oluşturabileceği tehditlere ilişkin "Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca." dedi.

Veri merkezi inşasına karşı çıkanların "bunun gerçekleşmesini istemeyen pek çok kişinin ekmeğine yağ sürdüğünü" savunan Trump, bu durumun Çin menşeli olabileceğini ileri sürdü.

"Buna izin vermeyeceğiz." sözüne karşı Huang da "Haklısınız. Buna izin vermeyeceğiz, efendim." dedi.

Trump, insanların yapay zeka konusunda "dikkatli olması ve basiretli davranması" gerektiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu görüşme, Huang’ın o sırada kaydetmekte olduğu bir podcast yayınında yer aldı.

Zirvenin ortak moderatörlerinden milyarder Chamath Palihapitiya da yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeyi "gerçek üstü" şeklinde niteledi.

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