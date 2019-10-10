Hayaller hikayelere dönüştü
QNB Finansbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) ortak projesinden bahsediyoruz.
Projenin adı “Hayallerin Gücü Adına”. Yaşama geçirilen projenin tanıtım toplantısı İzmir Buca Karaağaç Türk Kadın Konseyi İlkokulu’nda yapıldı.
Bankanın yönetim kurulu başkanı Ömer Aras, “Beş yıldır hep çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olduk.
Banka olarak öğrencilere burs vermek yerine bu proje gibi kişisel gelişimlerini içeren projeleri destekliyoruz” dedi.
Projelere banka çalışanlarının da çok büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Aras, QNB Finansbank’ın 2 bin 500 civarında çalışanının projede gönüllü olarak çalıştığını belirtti.
Aras, “Çalışanların bu ilgisinden biz de çok memnunuz. Çocuklar da yeteneklerine göre eğitilmeli. Ressam olmak isteyen bir çocuğa kodlama eğitimi verilmesinin bir anlamı yok” diye konuştu.
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