ICBC yönetiminde değişim
Geçen sayımızda bu sayfalarda, Tekstilbank’ı satın alarak Türkiye pazarına giren Çin merkezli ve dünyanın en büyük ticari bankası olan ICBC’nin iştiraki ICBC Turkey’deki genel müdür atamasına yer vermiştik.
Şirkette genel müdürle birlikte iki genel müdür yardımcısının daha ataması yapıldı. Yapılan atamalar, görevlerini sürdüren yöneticilerin görev sürelerinin dolması ve ICBC içerisinde farklı bir göreve getirilmeleri nedeniyle gerçekleşti.
Xiangyang Gao’nun yönetim kurulu başkanı olarak atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine Shaoxiong Xie getirilmişti.
ICBC Turkey Genel Müdür Vekili görevinin yanı sıra bankanın hukuk ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak daha önce atanmış olduğu görevlerine devam eden Jinhong Li, aynı zamanda mali işlerden de sorumlu olacak. Yubao Chen ise kurumsal ve ticari bankacılıktan ve cross border finans grubundan sorumlu oldu.
Chen, ayrıca ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler’in yönetim kurulu üyesi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?