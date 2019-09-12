İş Bankası-Nestpay işbirliği
Türkiye İş Bankası ve Nestpay Ödeme Hizmetleri arasındaki işbirliğiyle bankanın mobil ödeme yöntemi olan ‘Maximum Mobil ile Öde’, Nestpay’in sanal POS ürünü olan Paratika altyapısındaki üye işyerleri tarafından da kullanılabilecek.
İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak dijital ödeme deneyimlerini sunma konusunda farklı paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Kutacun, “Paratika ile yaptığımız işbirliğini fintech ekosistemindeki değer zincirine katkı olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Nestpay’in bağlı olduğu Payten Teknoloji Genel Müdürü Burak Kutlu ise 400’e yakın üye iş yeriyle dört yılda Paratika Sanal POS’u pazarda iyi bir konuma getirdiklerini vurguladı.
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