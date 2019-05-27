İş Bankası’ndan iki yeni vadeli hesap
Türkiye İş Bankası, TL yatırımlarının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak iki yeni vadeli hesap ürünü sunuyor. Bu yeni ürünler sayesinde, bireysel yatırımcıların TL yatırımlarında daha fazla tercih etmeleri amaçlanıyor.
Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı ve Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı ürünleri ile İş Bankası, müşterilerine birikimlerini enflasyon karşısında koruma ve ilave getiride sağlama olanağı sunuyor.
Minimum 30 bin TL alt limitli olarak açılabilen bu hesaplar ile tasarruf sahipleri dilerlerse vadeleri bozulmaksızın hesaplarından para çekme olanağına da sahip oluyor. Hesaplar 92-370 gün arası vadelerde açılabiliyor.
366 gün vade ve üzeri açılan hesaplara enflasyon korumasına ek yüzde 0 stopaj uygulaması yapılarak, tasarruf sahiplerine vergi avantajı da sağlanıyor.
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