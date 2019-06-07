İstanbul ve Actus Portföy birleşiyor
Portföy yönetim sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 47. Bu sektörde birleşme furyası devam ediyor.
Ekonomist’in 28 Nisan tarihli sayısında TEB Portföy Yönetimi’nin ING Bank’ın iştiraki olan ING Portföy’ü satın aldığına dair habere yer vermiştik.
Bu birleşme sonrasında TEB Portföy, sektörde en büyük altıncı şirket olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Yazımızda bu birleşmenin yanında sektörde son dönemde yaşanan diğer birleşmelere de dikkat çekmiştik.
Buna göre Halk Portföy ve Vakıf Portföy, Ziraat Portföy’ün çatısı altında birleşmiş ve sektörün en büyük oyuncusu haline gelmişti.
Bu yazımızın son satırlarında “Aldığımız duyumlara göre banka sermayeli olmayan iki portföy yönetim şirketi önemli bir işbirliğine gidebilir” diyerek yazımızı tamamlamıştık.
İşte geçen hafta bu duyumumuz realize oldu. 828 milyon TL portföy büyüklüğünü yöneten Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Actus Portföy, 2,3 milyar TL portföy büyüklüğünü yöneten İstanbul Portföy’ün çatısı altında birleşiyor.
Bu birleşmeyle Türkiye’nin banka bağımsız en büyük yerli şirketi doğmuş olacak. Yeni şirket genel sektör sıralamasında da 11’inci olarak yer alacak.
Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan, yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak.
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