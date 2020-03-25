Koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, yeni finansal destek paketi açıkladı.

‘İşe Devam Finansman Desteği’ ile ilgili yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.

Finansman desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan firmaların, finansmana erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

Finansman desteği; 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı % 7,5 olacaktır.

26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacağız.

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami finansman tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

YILLIK CİRO (TL) AZAMİ FİNANSMAN TUTARI (TL)

0-25 Milyon- 10.000.000

25-125 Milyon – 25.000.000

125 milyon üzeri- 100.000.000