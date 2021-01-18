Merkez Bankası’nın peş peşe faiz artışına gitmesi bireysel kredi faiz oranlarında da yükselişi beraberinde getirdi. Faiz oranları ihtiyaç kredisinde ortalama yüzde 23,09, taşıtta yüzde 20,37 ve konutta ise yüzde 18,61 düzeyine çıktı. Yüksek kredi faizlerinin kredi talebinin yavaşlamasında etkili olacağını kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Yılın ilk birkaç ayı enflasyon açısından zorlu geçeceğinden, faiz oranları mevcut yükseklikte veya daha yüksek seviyelerde olabilir” dedi.

Ceren Oral Balaban

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri artırmasıyla beraber, bankaların artan kaynak maliyetlerini kredi faizlerine yansıttıklarını kaydeden Erkan, “Bununla beraber, bankalar mevduat faizlerinden önce faiz artış etkisini büyük ölçüde kredilere yansıttıklarından dolayı belli dönem mevduat faizi ile kredi faizi arasında makasın arttığını gözlemledik. Mevduat faizleri şu anda ağırlıklı olarak yüzde 18 seviyelerine yükselmekle beraber; bireysel krediler tarafında Merkez Bankası’nın verilerine göre ağırlıklı ortalama olarak ihtiyaç yüzde 23,09, taşıt yüzde 20,37 ve konut kredisi faiz oranları yüzde 18,61 düzeyinde” dedi.

“Daha yüksek seviyelere çıkabilir”

Erkan, bankaların kredilere uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranlarında, en yüksek oranın ihtiyaç kredilerine uygulandığını kaydederek, taşıt kredisi faiz oranlarının ise son dönemde oldukça hızlı yükseldiğine işaret etti. Yükselen kredi faiz oranlarının ilerleyen dönem için kredi talebinin yavaşlamasında etkili olacağını belirten Erkan, “Enflasyondaki artış eğilimi ve yukarı yönlü olan riskler nedeniyle, TCMB’nin yakın dönemde faiz indirimine gitmesi de olası görünmüyor. Yılın ilk birkaç ayı enflasyon açısından zorlu geçeceğinden, faiz oranları mevcut yükseklikte veya daha yüksek seviyelerde olabilir” dedi.

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