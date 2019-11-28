Kredi sigortası daha iyi anlatılmalı
BNP Paribas Cardif, ‘Sigorta ile Koruma ve Planlama’ odağında, dünya nüfusunun yüzde 60’ını oluşturan üç kıtada bir anket gerçekleştirdi.
26 ülkeden 26 bin kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, toplumlar ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal konularda geleceğe dair endişe taşıyor.
Türkiye’den ankete katılanların ise sigorta eğilimlerinin daha ziyade günlük risklere yönelik olduğu görülüyor.
Katılımcıların yüzde 80’i projelerini finanse etmek amacıyla kredi kullandığını, yüzde 46’sı geri ödeme konusunda zorlandığını belirtmesine rağmen, katılımcıların yalnızca yüzde 18’i kredi sigortası yaptırdığını belirtiyor.
Bunun da kredi sigortasının tüketiciye sağladığı faydalar için daha fazla iletişim yapılması gerektiğine işaret ettiği kaydediliyor.
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