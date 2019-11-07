Kredi talebinde toparlanma sürecek
Konsolide finansal tablolarımıza göre, 2019 dokuz ayda net kârımız 4 milyar 998 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğümüz 411 milyar 162 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla 302 milyar 634 milyon TL destek sağladık.
Fonlama bazımızı dinamik şekilde yönetiyoruz. Fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam ediyor. Aktiflerimizin yüzde 63’ü mevduatlarla fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanımız dokuz ayda yüzde 6 büyümeyle 253 milyar 907 milyon TL oldu.
Güçlü sermaye odağımızı koruyoruz. Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 18,1, öz kaynak kârlılığımız yüzde 13,5, aktif kârlılığımız ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.
Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bilançomuzu şekillendirirken, sermaye tabanımızı daha da güçlendirdik. Yılın üçüncü çeyrek dönemi, enflasyondaki önemli iyileşme ve faizlerin kademeli olarak düşmesi sonucu kredi taleplerindeki toparlanmanın başlangıcını gördüğümüz bir dönem oldu. Kredi talebindeki artış, önümüzdeki dönemde daha görünür olacak.
Recep Baştuğ/Garanti BBVA Genel Müdürü
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