Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Haziran itibarıyla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Haziran’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran’da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

31.01.2020 27.520 74.856 102.376

28.02.2020 30.411 77.414 107.825

27.03.2020 31.325 64.081 95.406

30.04.2020 34.786 51.457 86.243

29.05.2020 36.667 54.360 91.027

26.06.2020 38.821 51.417 90.238

30.07.2020 43.572 46.673 90.245

28.08.2020 43.042 41.594 84.636

25.09.2020 41.097 42.420 83.517

23.10.2020 43.265 45.086 88.351

27.11.2020 40.299 43.899 84.198

31.12.2020 43.241 49.965 93.206

29.01.2021 42.169 53.367 95.536

26.02.2021 40.719 54.495 95.214

26.03.2021 39.746 50.894 90.640

30.04.2021 40.936 46.915 87.851

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

4.06.2021 44.049 49.638 93.687

11.06.2021 43.153 51.713 94.867

18.06.2021 41.299 56.025 97.324

25.06.2021 40.918 59.240 100.158