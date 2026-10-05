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Bakan Şimşek: "Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun 57 ayın ardından ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına indiğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma dışındaki alanlara yayıldığını ifade etti.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Şimşek: "Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. 

Yıllık enflasyonun 57 ay sonra ilk defa yüzde 30'un altına gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığının altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttığını açıklamıştı

"Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesapladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi.

Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor.

Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu.

Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor.

Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor.

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

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