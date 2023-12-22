ARA
Bist 100
7585,52
-2,31%
Bist 100
Dolar/TL
29,217
0,2157%
Dolar/TL
Euro/TL
32,251
0,1904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
0,3226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1943,76
1,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün duyurduğu kararlara ilişkin üç tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

22 Aralık 2023 | 10:20
0
Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği

Merkez Bankasının dün faiz kararının ardından açıkladığı kararlara yönelik, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Referans oran tanımı, "32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan azami sınırı aşmayacak şekilde ilan edilen oranı" olarak değiştirildi.

Buna göre, ödeme sistemleri altında, üye işyerlerine sağlanan her türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilgili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek ücretlerde referans oran yüzde 3,11'i aşamayacak.

Aynı Tebliğe eklenen geçici madde ise, "Bu Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler, 2024 yılı için Merkez Bankası tarafından tespit edilerek Türkiye İstatistik Kurumunca 2023 yıl sonu yıllık tüketici fiyat endeksinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilir." şeklinde oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1943,76 1,44%
  • ALTIN ONS 2069,35 1,23%
  • BIST 100 7585,52 -2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,217 0,2157%
  • EURO/TURK LIRASI 32,251 0,1904%
  • EURO/USD 1,1039 0,3226%
  • INGILIZ STERLINI 1,27426 0,43547%
  • JAPON YENI 141,936 -0,208%
  • KANADA DOLARI 1,32584 -0,16754%
  • RUS RUBLESI 92,413 -0,4975%
Günün En Çok Okunanları
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler (22.12.2023)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
Turizm sektöründe yılbaşı beklentisi
GERİ
İLERİ
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler (22.12.2023)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL