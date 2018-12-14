Mevduattan yatırım fonlarına dönüş bekliyoruz
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), geçen hafta sermaye piyasasının mevcut durumunu ve aracı kurumlar ile portföy yönetim şirketlerinin dokuz aylık verilerini paylaştığı bir toplantı düzenledi.
TSPB Başkanı Erhan Topaç, yönetilen yatırım fonu büyüklüğünün eylül sonu itibarıyla 58 milyar TL olduğunu ve yılbaşından itibaren borçlanma araçları ve para piyasası fonlarından 13 milyar TL’ye yakın sermaye çıkışı olduğunu hesapladıklarını ifade etti.
Bunun 9 milyar TL’lik kısmı ise eylül ve ekimde gerçekleşti. Para çıkışlarının nedeni olarak makroekonomik ortamdaki ciddi dalgalanmayı ve mevzuattaki değişikliği gösteren Topaç, başlıklar halinde şunları söyledi:
- TL cinsi mevduatı cazip hale getirmek amacıyla ağustos sonunda üç aylığına TL mevduatlara ödenen faizlerden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürüldü. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı sıfırlandı.
- Yatırım fonlarında ise stopaj oranları yüzde 10’du ve 5 puanlık avantaj söz konusuydu. Ancak bu fonların stopaj oranları değişmedi. Böylece yatırım fonlarının stopaj avantajı üç aylığına ortadan kalktı ve banka mevduatı daha cazip hale geldi. Bu da yatırım fonlarından, özellikle de likit fonlardan bir miktar kaynağın TL mevduata kaymasına neden oldu.
- Aralık ayından itibaren ise eski oranlara dönüldü. Yani aralık ayı itibarıyla yatırım fonları tekrar yüzde 5 avantajlı. Mevduatın getirisinin yüzde 20 olduğu bir ortamda yatırım fonlarının stopaj avantajı, 2 puanlık bir getiri avantajı demek. Bu nedenle mevduattan yatırım fonlarına kademeli geri dönüş bekliyoruz.
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