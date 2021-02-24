Uzaktan banka müşterisi olma uygulaması başlıyor. Akbank da bu döneme hazır. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; artık şubelere gelmeden, mobilden, anında, istenilen yer ve zamanda, kâğıtsız, ıslak imzasız Akbanklı olmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Uzaktan banka müşterisi olma uygulamasının başlamasıyla beraber bankacılıkta da yeni bir çağ başlıyor. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonuyla Akbank’ta uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini belirtiyor. Değişime öncülük ederek müşterilerin hızla değişen davranış ve beklentilerini karşılarken, geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalıştıklarına değinen Binbaşgil, yeni yasal düzenlemenin resmi gazetede yayınlamasıyla yakın zamanda hayatımıza girecek uzaktan müşteri olma sürecinin sektörde yeni bir dönemi başlatacağına dikkat çekiyor.

FİNANSAL KAPSAYICILIK HIZLA GELİŞECEK

Uzaktan müşteri edinimi konusunda da hizmet vermek için hazır olduklarını söyleyen Hakan Binbaşgil, “Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler, uluslararası tasarım ödüllerine sahip uygulamamız Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kâğıtsız, imzasız Akbanklı olabilecekler” diyor. Müşterilerin İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerine anında ulaşabileceklerini de aktarıyor.

Sürdürülebilirliği, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğini içeren geniş bir kapsamda ele alıdıklarının altını çizen Hakan Binbaşgil, bu bağlamda dijital bankacılığı aynı zamanda finansal kapsayıcılığı hızla geliştirmek için de önemli bir araç olarak görüdüklerini de vurguluyor. “Müşterilerimize sunduğumuz dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracağız” diyen Binbaşgil, bu yeni dönemin hedeflere ulaşmada önemli bir etkisi olacağını da düşünüyor.

“MOBİLDEN AKBANKLI OLANLARA PEK ÇOK AVANTAJ SUNACAĞIZ”

Uçtan uca dijitalleşen müşteri olma süreciyle birlikte bankacılık sektöründe de yeni bir dönem başlayacak. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, kullanıcılar bu yeni yasal düzenleme sayesinde, Akbank Mobil’i indirip bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecekleri bilgisini veriyor.

Burcu Civelek Yüce, şöyle devam ediyor: “Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecekler. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle diledikleri yerden diledikleri zaman Akbank müşterisi olurken aynı zamanda pek çok temel bankacılık ürününe de kısa sürede sahip olabilecekler.” Akbank Mobil’den bu dijital süreçle Akbank müşterisi olanlara yıl boyunca avantajlar da sunulacak. Mobilden Akbank müşterisi olanlar, bir yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Akbank Mobil’den müşteri olanları günlük alışkanlıklarıyla yeni avantajlara sahip olabilecekleri güzel bir sürpriz daha bekliyor olacak.

300’DEN FAZLA FONKSİYON

Burcu Civelek Yüce, Akbank Mobil’de 300’den fazla fonksiyonla müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarına son derece bütünsel bir yaklaşımla çözüm sunduklarına dikkat çekiyor. Uygulamanın arkasında güçlü analitik modeller olduğunu, bu sayede müşterilerinin ihtiyaçlarını anladıklarını ve proaktif çözümlerle ihtiyaç anında onların yanlarında yer aldıklarını kaydeden Burcu Civelek Yüce, akıllı arama servisiyle gereksinim duyulan tüm hizmetlere kolayca erişilebildiğini de ifade ediyor.

Akbank Mobil’de para transferleri, ödemeler gibi günlük bankacılık işlemlerinde birçok yenilikçi hizmet hayata geçirdiklerine değinen Burcu Civelek Yüce, “Örneğin müşterilerimiz QR kod ve bluetooth teknolojilerinin de içinde bulunduğu beş farklı yöntemle para transferi yapabiliyorlar. Telefon rehberine kaydeder gibi alıcıları kaydedip, akıllı sistemlerimiz sayesinde geçmiş verilere dayanarak önerdiğimiz para transferlerini görebiliyorlar ve işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyorlar” diyor. Ürün başvurularını Akbank Mobil’den çok hızlı gerçekleştirebildiklerini, ürün ve servislere ait içerikler sayesinde satın alma kararı öncesinde gerek duydukları bilgilere erişebildiklerini de söylüyor. Burcu Civelek Yüce, 2020’de hayata geçirdikleri yatırım menüsüyle müşterilerin Akbank Mobil’i birikimlerini ve yatırımlarını değerlendirmek için de etkin bir şekilde kullanabildiklerini kaydediyor.

BİYOMETRİK KONTROLLER VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ADIMLARI

Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş ise yeni dönem için çalışmaların çok daha önceden başladığını ve teknolojik hazırlıkların tamamlandığını belirtiyor. Altıntaş, “Akbank olarak dijitalleşme vizyonumuz, güçlü teknolojik altyapımız, en güncel ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirdiğimiz uygulamalarımız, modern veri merkezimiz ve iletişim altyapımız, yetkin ve tecrübeli ekiplerimizle bu yeni döneme hazırız” diyor.

İlker Altıntaş; uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladıkları süreci baştan sona OCR (Otomatik Karakter Tanıma), NFC (Yakın Mesafe İletişim), biyometrik kontroller ve görüntülü görüşme adımlarıyla; birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturum şeklinde tasarladıkları bilgisini paylaşıyor. Mobil uygulama üzerinden ilerleyecek süreçte OCR ve NFC teknolojilerini kullanarak müşterin kimliğine dair tüm doğrulamaları gerçekleştireceklerine dikkat çeken Altıntaş, müşterilerin güvenliği için titizlikle tasarladıkları süreçte gerekli doğrulamalar için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacaklarının da altını çiziyor.

“Güvenli, hızlı ve en iyi müşteri deneyimini hedefliyoruz”

İlker Altıntaş/Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, “Kimlik kontrolünün ardından işlemi yapan kişinin gerçekten kimlik sahibi olduğunu teyit etmek için müşterinin selfie görüntüsü ile kimlik kartı üzerindeki biyometrik fotoğrafını eşleştirirken bir yandan da canlılık testleri yapacağız. NFC ve biyometrik kontrollere ek olarak, özel güvenlik eğitimleri almış çalışanlarımızın müşterilerimizle yapacağı görüntülü görüşme ile destekleyeceğimiz sürecimizin güvenli, hızlı, pratik ve en iyi müşteri deneyimi ile tamamlanmasını hedefliyoruz. Şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden, dakikalar içerisinde isteyenleri Akbanklı yapabiliyor olabilmek bankacılık sektörü açısından önemli bir adım. Çok önemli değişimler yaratacağını öngörüyoruz, milyonlara hoş geldin demeye hazırız” dedi.

“Akbank Asistan teknik açıdan çok güçlü bir chatbot”

Burcu Civelek Yüce/Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı şöyle konuştu:

“Akbank müşterilerinin uygulama içinden ulaşarak finansal işlem yapabileceği, merak ettiği soruların cevabını bulabildiği chatbot Akbank Asistan, yapay zekâ ile çalışıyor. 165 işlemde müşterilere yardımcı olabilme kabiliyetine sahip. Bunların 75’ini ise baştan sona tamamlayabiliyor. Yüzde 80 anlama kabiliyetine sahip, teknik açıdan çok güçlü bir chatbot. Ayrıca yine deneyim ve tasarım vurgumuz chatbot’umuza da yansıdı. Akbank Asistan deneyimini uluslararası bir ajans ile birlikte sıfırdan tasarladık. Karakterini, diyaloglarını ve müşterilerimizin yaşayacağı deneyimi en ince detayına kadar çalıştık. Müşterilerimiz Akbank Asistan sayesinde Akbank Mobil’de kendilerini yalnız hissetmeyecekler.”