NN Hayat ve Emeklilik’te yeni görev

Mart 15, 2019 0 Yorum 66 Okunma
NN Hayat ve Emeklilik’te yeni görev

NN Hayat ve Emeklilik şirketinde yeni bir atama yapıldı. Didem Özsoy Dirican, şirketin satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi.

2017’den bu yana NN Hayat ve Emeklilik’te bankasürans ve kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığı yapan Dirican’ın böylece görevalanı değişmiş oldu.

Tarsus Amerikan Koleji ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra Körfezbank’ta iş kariyerini başlatan Dirican, AvivaSa Emeklilik’teki görevinin ardından Mayıs 2013’te NN Hayat ve Emeklilik Ailesi’ne katılmıştı.



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