Önceliğimiz start up’lar olacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda dönüşüm sürecine girdi.
Banka, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığıyla danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.
Bu hedeflerle yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul’da şubeleşmeyi düşünmüyor ve çalışmalarını genel merkezi üzerinden sürdürmeyi planlıyor.
İşte bu dönüşüm süreci hakkında bilgi vermek üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve bankanın genel müdür yardımcıları geçen hafta ilk kez basınla bir araya geldi.
İbrahim Öztop, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına, ekonominin büyümesine ve yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini, önceliği ise 11’inci Kalkınma Planı’nda da bahsi geçen makine ekipman, kimya, sanayi, gıda ve enerji sektörlerine vereceklerini kaydetti.
Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla yeni nesil girişim ve start up’lara yatırım yapmanın ve girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığının da altını çizdi.
Bu fonların 2020’de kurulmuş olacağı bilgisini veren Öztop, fonların kaynağının ise Hazine’den geleceğini aktardı.
Bu arada banka 2020 ilk çeyrekte lokomotif bir sektörden büyük bir şirketin halka arzına da hazırlanıyor. Bu halka arzın hem yurtiçinde hem de yurtdışında İbrahim Öztop gerçekleşmesi planlanıyor.
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