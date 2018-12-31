QNB’den sendikasyon, Türkiye Finans’tan ihraç
QNB Finansbank 239 milyon dolar ve 450,5 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi temin etti.
Banka tarafından KAP üzerinden yapılan açıklama şu şekilde: “Sendikasyon kredisi ile eş zamanlı temin edilen iki yıl vadeli 50 milyon Euro tutarındaki kredinin de dahil edilmesiyle toplam 239 milyon dolar ve 450,5 milyon Euro tutarında yurtdışı kaynak temin edildi.
367 gün vadeli sendikasyon kredilerinin toplam maliyetleri sırasıyla Libor +yüzde 2,75 ve Euribor+ yüzde 2,65 seviyelerinde gerçekleşti.
Türkiye Finans da 12-13-14 Aralık tarihlerinde talep toplaması yapılan 340 milyon TL değerinde, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Bu işlem ile birlikte 2018 yılında kira sertifikası ihraçlarında toplam 3 milyar 500 milyon TL değere ulaşıldı.
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